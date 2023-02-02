Глава департамента Гослекслужбы разрешила ввезти в Украину фальсифицированные лекарства на ₴32 миллиона

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении чиновнице Гослекслужбы и предпринимателю из Индии, которые ввезли в Украину фальсифицированных лекарств на 32 миллиона гривен.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
О подозрении сообщили руководительнице одного из департаментов Государственной службы Украины по лекарственным средствам и директору компании. Гражданин Индии, осуществляя предпринимательскую деятельность в Украине, в конце 2022 года ввез и сбыл значительную партию фальсифицированных лекарств.
"Незаконной деятельности способствовала чиновница Гослекслужбы Украины, которая утвердила ложные сведения в официальных документах в пользу поставщика лекарственных средств. Это позволило в дальнейшем распространять фальсифицированные лекарства в Украине. Сейчас устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению правонарушения и принимаются меры по изъятию из оборота фальсифицированного товара”, - рассказали в Офисе Генпрокурора.