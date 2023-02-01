Экс-замминистра обороны Шаповалова арестовали с залогом в 400 миллионов

Бывшему заместителю министра обороны Украины Вячеславу Шаповалову избрали меру пресечения из-за подозрения по делу о закупке продуктов для украинской армии по завышенным ценам.

Об этом сообщает «УП», ссылаясь на личные источники в правоохранительных органах.

Печерский районный суд Киева арестовал экс-чиновника сроком на два месяца с возможностью выйти под залог в размере 402 миллиона 600 тысяч гривен.

Напомним, что 1 февраля ГБР сообщило о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны Украины Вячеславу Шаповалову, который отвечал за тыловое обеспечение. Он лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупки бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд ВСУ низкого качества на общую сумму более 1 миллиарда гривен. Все договоры заключались по полной предоплате.