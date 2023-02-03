Во Львовской области задержали афериста, который за $5 тысяч помогал мужчинам выехать за границу

Во Львовской области разоблачили подозреваемого, который незаконно переправлял заграницу военнообязанных под видом водителей-перевозчиков гумпомощи.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

По данным следствия, подозреваемый во время действия военного положения за денежное вознаграждение способствовал в незаконном пересечении государственной границы Украины военнообязанным мужчинам. Он неправомерно вносил их данные в систему «Шлях». Таким образом, призывникам разрешался выезд за пределы Украины как водителям, осуществляющим перевозку грузов гуманитарной помощи. Свои услуги он оценивал в 5 тысяч долларов.

Подозреваемый был задержан при получении части взятки в размере 2 тысяч долларов США.