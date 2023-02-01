В Николаеве суд отказался арестовывать херсонца – он сказал, что отобрал чужую помощь, чтобы прокормить семью

В Николаеве суд отказался отправлять в СИЗО жителя Херсона, подозреваемого в незаконченном покушении на открытое похищение чужого имущества (ч.3 ст.15, ч.4 ст.186 УК Украины). Фигурант говорил, что решился на грабеж, чтобы прокормить семью.

Об этом сообщили в Центральном районном суде Николаева.

Согласно материалам ходатайства, мужчина в Херсоне хотел получить продуктовый набор, который выдавали представители одной из благотворительных организаций, однако получил отказ, поскольку его не было в списках.

После этого он схватил один из наборов, который принадлежал другому лицу и пытался сбежать, но потерпевшая выдернула у него пакет, а мужчина был задержан.

Следователь СВ Херсонского РУП ГУНП в области просил избрать мужчину меру пресечения в виде содержания под стражей, прокурор Херсонской окружной прокуратуры ходатайство поддержал.

«Подозреваемый в судебном заседании объяснил, что до войны работал строителем, сейчас не работает, поскольку работы для него в Херсоне нет, продукты питания пытался похитить, чтобы прокормить жену и ее дочь. Просил не выбирать меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку не собирается скрываться. Также отметил, что намерен проходить военную службу, чтобы обеспечивать семью, уже получил повестку и на следующий день должен явиться в военкомат для прохождения медосмотра. Следственным судьей, кроме прочего, установлено, что имущественное состояние подозреваемого органом досудебного следствия выяснено не было. В то же время, это могло бы помочь установить действительные мотивы совершения уголовного правонарушения. По результатам рассмотрения ходатайства, следственный судья Иван Дирко принял, отказать в удовлетворении ходатайства и избрать подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста в период с 17:00 по 06:00», – сказано в сообщении.

После завершения заседания выяснилось, что подозреваемый находится возле здания суда. Он иногородний и не знает Николаев, был доставлен в суд конвоем, задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, а потому существует большая вероятность, что он не имеет при себе средств связи и денежных средств, чтобы попасть в Херсон.

При этом следователь судья связался с прокурором и следователем с целью выяснить, каким образом будет исполнено определение суда о доставке подозреваемого по месту его жительства.

Последние сообщили, что находятся в Николаеве, пока не могут прибыть в Херсон и доставить подозреваемого.

Защитник также звонила по телефону следователю, с целью выяснения вопроса доставки подозреваемого, пыталась заказать такси в Херсон.

Через несколько часов, благодаря вмешательству следственного судьи Ивана Дирко и защитника, вопрос был решен, подозреваемый был доставлен по месту его жительства в Херсоне.