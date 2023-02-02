В Николаеве будут судить начальника локомотивного депо, обвиняемого в хищении топлива на ₴1,8 миллиона

В Николаеве направили в суд обвинительный акт в отношении трех членов организованной преступной группы: начальника локомотивного депо и двух его подчиненных, осуществивших растрату дизтоплива Укрзализныци на сумму 1,8 млн грн.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, 44-летний руководитель локомотивного депо вместе с подчиненными, злоупотребляя своим служебным положением, произвели растрату более 70 тысяч литров принадлежащего «Укрзализныци» дизельного топлива путем передачи в пользу третьих лиц. В результате таких действий фигуранты нанесли ущерб «Укрзализныци» на сумму 1,8 миллионов гривен.

Кроме того, одному из фигурантов сообщили еще о подозрении по факту незаконного хранения огнестрельного оружия. По ходатайству прокурора суд наложил арест на имущество обвиняемых. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, как в июне 2019 года в Николаеве сожгли автомобиль начальника локомотивного депо Эдуарда Олейничука. А в конце декабря 2021 подожгли авто заместителя начальника локомотивного депо «Николаев» Сергея Ганчо.

Также напомним, как 10 мая 2019 в Николаеве задержали ОПГ по краже топлива и грузов из поездов, в котором находились и сотрудники «Укрзализныци». Позже их отправили под домашний арест. В рамках этого уголовного производства обыски проводились и у криминального авторитета «Осетра».