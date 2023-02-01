В Одесской ОВА обнаружена масштабная схема присвоения миллионов гривен на товарах гуманитарного и военного назначения

Чиновники Одесской областной военной государственной администрации подозреваются в незаконных сделках при закупке товаров гуманитарного и военного назначения. Только по одному договору на закупку продуктов фигуранты заработали более семи миллионов гривен.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

По данным следствия, на основании решения Кабинета Министров Украины «Об обеспечении неотложных потребностей населения в условиях военного положения» на закупку продуктов было выделено 500 миллионов гривен, а на закупку специального снаряжения и военного обмундирования для подразделений территориальной обороны и добровольческих формирований территориального общества Одессы - свыше 106 миллионов гривен.

Вместо того чтобы направить выделенные Правительством Украины средства на нужды местного населения и военных, должностные лица областной военной администрации разработали схему их присвоения: товары покупали по ценам, которые значительно выше рыночных, а полученную разницу распределяли между всеми участниками сделки.

«Среди фигурантов – бывший заместитель председателя Одесской областной военной администрации, начальник одного из департаментов (депутат Одесского областного совета) и начальник отдела ОВА. Им объявлено о подозрении за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Установлено, что в апреле 2022 года только по одному заключенному с подконтрольным обществом договору на закупку продуктов на 40 миллионов гривен разница в стоимости достигла семи миллионов. Но сумма присвоенных бюджетных средств может быть в разы больше, поэтому работа следователей продолжается», - сообщил врио главы Национальной полиции Украины Иван Выговский.

2 февраля оперативники и следователи Нацполиции совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора провели санкционированные обыски в служебных помещениях Одесской областной военной администрации и местах проживания фигурантов.

Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. За присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением может грозить лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

В рамках досудебного расследования правоохранители продолжают собирать доказательства противной деятельности фигурантов, устанавливать их возможных сообщников и окончательную сумму нанесенного государству ущерба.

В СМИ сообщают , что в схеме были задействованы: экс-замглавы ОВА Олег Муратов (задержан на взятке), директор департамента финансов и депутат облсовета Марина Зинченко, бывший сотрудник аудиторской службы Андрей Нотевский и директор компании «Продоптом» Владимир Хоменко.

Напомним, как ГБР и СБУ задержали подрядчиков, поставлявших в армию продукты по завышенным ценам