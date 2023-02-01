Украинские военные начнут обучение на немецких танках Leopard 2 на следующей неделе, - СМИ

Украинские военные начнут проходить обучение по использованию танков Leopard 2 на следующей неделе.

Об этом сообщает Financial Times.

Как сообщает издание, детали плана подготовки обсуждались на встрече западных оборонных чиновников под руководством США в Германии в среду, 1 февраля. Ожидается, что обучение будет длиться около шести недель.

Отмечается, что сотни украинских военных уже отправили на места в Германию и Польшу.

По словам одного из чиновников, знакомых с подготовкой, должностные лица сейчас размышляют над тем, как доставить танки на фронт.

«Если вы хотите привезти их вовремя, до апреля, представьте себе, сколько нужно поездов, вагонов, чтобы доставить их туда. И это только танки. Есть также запчасти, боеприпасы - а время ограничено», - отметил один из чиновников.

Ранее сообщалось, что после согласия Германии передать Украине танки Leopard, акции производителя выросли в 2,5 раза