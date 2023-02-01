Топ-чиновников Одесской ОВА подозревают и в «схеме» с поставками тушенки на Николаевщину

Расследование против чиновников Одесской ОВА, которые подозреваются в присвоении миллионов гривен, касается и закупки для Николаевской области нескольких десятков тысяч банок тушенки.

Об этом сообщает “Думская”.

По данным издания, тушенку купили без тендера и по завышенным ценам.

Напомним, что в Одесской ОВА раскрыли масштабную схему присвоения миллионов гривен на товарах гуманитарного и военного назначения. В схеме были задействованы: экс-замглавы ОВА Олег Муратов (задержан на взятке), директор департамента финансов и депутат облсовета Марина Зинченко, бывший сотрудник аудиторской службы Андрей Нотевский и директор компании «Продоптом» Владимир Хоменко.

По словам врио главы Нацполиции Ивана Виговского, только по одному договору на закупку продуктов питания фигуранты незаконно получили свыше 7 миллионов гривен. Ранее на основании решения Кабинета министров Украины Одесской области выделили 500 миллионов гривен на закупку продовольствия (часть пошла в Николаевскую область в рамках проекта «Соседи») и еще 106 с лишним миллионов на закупку специального снаряжения и военного обмундирования для ТРО и добровольцев.