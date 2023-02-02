Двух чиновников из руководства Сумской ОВА подозревают в хищении средств, выделенных на восстановление, - СБУ

СБУ разоблачила руководство Сумской ОВА на хищении средств, предназначенных для восстановления инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Чиновники присваивали государственные средства, выделенные региону на ликвидацию последствий боевых действий и обстрелов рашистов. По материалам СБУ два чиновника получили сообщение о подозрении:

▪️ заместитель председателя Сумской ОВА; ▪️ и.о. начальника Департамента капитального строительства ОВА.

Подозрение объявлено по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества) и части 1 статьи 366 (служебный подлог).

По данным досудебного следствия, в апреле 2022 года заместитель председателя Сумской ОВ совместно с руководителем Департамента капстроительства, назначение которого он пролоббировал, организовали схему хищения средств, выделенных Сумщине правительством.

Среди объектов, которые должны были быть восстановлены и отремонтированы за эти деньги, – жилые дома, объекты гражданской и критической инфраструктуры, мосты и дороги, разрушенные вследствие вражеских обстрелов. Для этого злоумышленники заключили договоры на проведение восстановительно-строительных работ с пятью аффилированными коммерческими структурами. Установлено, что дельцы сознательно внесли в сметную документацию цены на стройматериалы, в 2-3 раза превышающие рыночные. Их приобретение происходило через специально созданные дельцами «фирмы-прокладки». В частности, задокументировано, что при ремонте только одного объекта злоумышленники присвоили 1,4 миллиона гривен. В настоящее время продолжаются экспертизы по еще 80 подобным объектам.