Главному бухгалтеру «Укртатнафты» сообщили о подозрении в присвоении ₴40 миллиардов

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении одной из фигуранток уголовного производства о присвоении 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом ПАО «Укрнефть» и ПАО «Укртатнефть».

Об этом сообщает СБУ.

Речь идет о главном бухгалтере «Укртатнафты» – она скрывалась в Ужгородском районе Закарпатья, но сотрудники спецслужбы установили ее местонахождение.

Среди прочего установлено, что ОАО «Укртатнафта» производило и реализовало горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного налога, хотя соответствующая налоговая нагрузка закладывалась для потребителей. Поэтому задолженность по уплате акциза по данному эпизоду составляет 605 миллионов гривен.

В общей сложности правоохранители продолжают активные следственные действия в рамках производства о присвоении 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом акционерных обществ.

В частности, в Днепре было разоблачено помещение, где хранилась скрытая бухгалтерия одной из компаний. Также найдены документы связанных предприятий, печати и т.д.

В пресс-службе добавили, что правоохранители ищут выведенные активы «Укрнафты» и «Укртатнафты» и устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности бывших руководителей этих компаний.

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыск в доме олигарха Игоря Коломойского. Позже в СБУ рассказали детали дела.