СБУ нашла хищение ₴119,5 миллионов на питании для военнослужащих – проверяют причастность к схеме должностных лиц Минобороны

СБУ разоблачила хищение государственных средств, выделенных на продовольственное обеспечение подразделений Сил обороны. Из-за созданного преступного механизма сумма ущерба, нанесенная Министерству обороны, составляет более 119,5 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По материалам следствия, должностные лица одного из департаментов Минобороны заключили соглашения с руководителями двух коммерческих структур на поставку оптовых партий продовольствия в места дислокации военных.

Бюджетные деньги были переведены на счета предприятий, даже не имевших производственной базы и технологического оборудования для предоставления соответствующих услуг.

Вместо поставки в ВСУ определенные объемы продовольственной продукции участники схемы выводили средства в тень через ряд аффилированных фирм.

На основании собранных доказательств двум руководителям предприятий, задействованных в схеме, уже сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Продолжается расследование по установлению причастности должностных лиц Минобороны к противоправной деятельности.

Кроме этого, в Киевской области сотрудники СБУ разоблачили командира одной из воинских частей на хищении почти 2,4 млн грн, выделенных на питание личного состава.

В незаконную деятельность он привлек четырех своих подчиненных и коммерсантов, которые вносили недостоверные сведения в отчетную документацию для сокрытия «отката».

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и избрание меры пресечения.

Напомним, как в Одесской ОВА была обнаружена масштабная схема присвоения миллионов гривен на товарах гуманитарного и военного назначения. Речь также идет о «схеме» с поставкой тушенки в Николаевскую область.