НАБУ завершило расследование дела о ₴722 миллионах взятки для экс-главы ГФС Насирова

НАБУ 2 февраля завершили расследование в отношении экспредседателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и его советника, подозреваемых в получении 5,5 миллионов долларов США и более 21 миллиона евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга олигарха Олега Бахматюка.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Действия фигурантов квалифицированы по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Стороны защиты открыли материалы для ознакомления.

Следствие установило получение председателем ГФС (2015-2016 годы) неправомерной выгоды в 5,5 миллионов долларов США за обеспечение возмещения более 540 миллионов гривен компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и свыше 21 миллиона евро за возмещение почти 2,7 миллиарда НДС в течение февраля – августа 2016 гг.

«Плату за услуги», которая в среднем составляла около 20% от суммы возмещенного НДС, тогдашний председатель ГФС получал на счет подконтрольной ему иностранной компании, а также компаний, подконтрольных его близкому лицу, а также советнику через другие иностранные компании-«прокладки», привлеченные советником экс-чиновника. Отправителями средств, как установили НАБУ и САП, были две компании-нерезиденты, подконтрольные владельцу агрохолдинга.

При этом часть неправомерной выгоды была сформирована непосредственно из средств бюджетного возмещения НДС и конвертирована в иностранную валюту. У НАБУ и САП есть доказательства, что глава ГФС приоритезировал выплаты по возмещению НДС компаниям агрохолдинга, не включая сведения о суммах, заявленных в бюджетное возмещение другими субъектами хозяйствования (в том числе коммунальными предприятиями), которые имели на то право. Это, в свою очередь, привело к судебным искам со стороны таких обществ и взысканию ими из госбюджета, кроме заявленных сумм бюджетного возмещения, еще не менее 2 миллионов гривен пени.

В октябре 2022 года этим двум лицам сообщили о подозрении.

Сбор доказательной базы нуждался в значительной коммуникации с компетентными органами других государств, которые детективы НАБУ начали еще в 2017 году и осуществляют до сих пор. Кроме разоблаченных эпизодов, экс-глава ДФС с 2017 года является обвиняемым в нанесении более 2 миллиардов убытков государству из-за принятия ряда безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами компаниям, привлеченным в так называемой «газовой схеме» народный депутат Украины. Соответствующее дело слушают в ВАКСе. Что касается владельца агрохолдинга, то материалы по нему выделены в отдельное производство, расследование продолжается. Он также является подозреваемым в хищении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО «ВиЭйБи Банк».