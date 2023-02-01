Замначальника Центральной ВЛК Минобороны задержали за «продажу» выводов о непригодности к воинской службе

Заместитель начальника Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Украины задержан за получение денег от граждан призывного возраста.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

За разные суммы взяток чиновник «предлагал» мужчинам уклониться от прохождения срочной военной службы в условиях военного положения.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства 5 тысяч долларов из призывника.

За эту сумму служащий обещал содействие в выдаче мужчине заключению комиссии о непригодности к военной службе по состоянию здоровья с последующим снятием с учета в военкомате.

Правоохранители задокументировали факт передачи первой части неправомерной выгоды в размере 2,5 тысяч долларов.

Разоблачили чиновника на рабочем месте при получении второй части взятки.

Во время обысков по месту работы и в домовладении фигуранта в одном из частных секторов столицы правоохранители обнаружили большие суммы наличных денег в разной валюте. Сумма изъятых средств эквивалентна более 5 миллионам гривен.

В ГБР уточнили, что задокументировано ряд эпизодов получения взяток чиновником за выдачу справок о непригодности к военной службе для выезда за границу.

В указанном случае к должностному лицу обратился знакомый, возглавляющий благотворительный фонд. Его сотруднику нужно было выехать за границу для поиска и завоза в Украину гуманитарной помощи. Руководитель фонда не знал порядка выезда из Украины для волонтеров и потому спросил у заместителя начальника Центральной военно-врачебной комиссии, как оформить этот выезд, а тот потребовал средства.

В рамках уголовного производства, начатого по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), фигуранту поставлено в известность о подозрении. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит наказание до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Отметим, что Центральная военно-врачебная комиссия (ЦВЛК) является органом военного управления, осуществляющим руководство ВЛК регионов в Вооруженных Силах Украины и руководящим органом по военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Напомним, как у львовской чиновницы, которая торговала фейковыми справками об инвалидности, изъяли 8 миллионов наличными.