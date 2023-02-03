Французский суд снова отложил слушания по экстрадиции разыскиваемого олигарха Жеваго в Украину

Французский суд перенес слушания по экстрадиции в Украину олигарха, бывшего народного депутата Константина Жеваго на 16 марта.

Об этом сообщает французское издание Le Dauphinе libеrе.

Предварительное слушание по делу было назначено на 19 января и впоследствии перенесено на 2 февраля.

Отмечается, что документы поступили слишком поздно для нового слушания, и их нужно перевести для всех сторон. Потому слушания перенесли на 16 марта.

Жеваго остается на свободе под наблюдением суда, его отпустили под залог 5 января. Жеваго не может покинуть Францию, должен сдать властям два своих паспорта, трижды в неделю появляться в местную полицию и отвечать на вызовы.

Напомним, что Жеваго, один из самых богатых людей Украины, был задержан в гостинице Le К2. Жеваго и топ-менеджеры банка «Финансы и Кредит» подозреваются в растрате 113 миллионов долларов США, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка. В настоящее время наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц.

Также напомним, как менеджера ГОКа, принадлежащего беглому олигарху Жеваго, подозревают в недоплате государству 2 миллиарда гривен.