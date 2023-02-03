В Николаевской области мужчину задержали за убийство пенсионера

В Первомайском районе задержан мужчина по подозрению в убийстве знакомого пенсионера.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В Первомайский районный отдел полиции поступило сообщение от 30-летнего жителя района о том, что он обнаружил мертвым своего 66-летнего родственника по месту его жительства в селе Кумари.

От заявителя полицейские узнали, что родственник злоупотреблял спиртными напитками и вел асоциальный образ жизни. Последний раз мужчина его видел около двух месяцев назад, а когда решив проведать, обнаружил родственника мертвым. После чего сразу позвонил по телефону в полицию.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, оперуполномоченные, криминалист и эксперт. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта тело умершего имело признаки гнилостных изменений, а смерть наступила в результате нанесенных телесных повреждений головы.

Проведенными первоочередными розыскными мероприятиями оперуполномоченные криминальной полиции установили, что к совершению указанного преступления причастен 41-летний уроженец Крыма, который в последние годы проживал в Первомайском районе и был знаком с потерпевшим.

Менее чем за сутки оперативники установили местонахождение злоумышленника и доставили его в отдел полиции для проведения необходимых следственных действий.

Злоумышленник признался, что около двух месяцев назад во время совместного застолья дома у потерпевшего между мужчинами возникла ссора, в ходе которой он ударил домовладельца молотком по голове, после чего ушел.

Полицейские изъяли с места происшествия орудие преступления.

При процессуальном руководстве Первомайской окружной прокуратуры следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

В ближайшее время в суде будет решен вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Следствие продолжается.

Напомним, как на Николаевщине задержали мужчину за смертельное избиение собутыльника.