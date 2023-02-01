Советник из Минобороны подозревается в схеме, когда ведомство потратило ₴1,7 миллиарда на недобросовестного поставщика

Советнику заместителя министра обороны Украины сообщили о подозрении в завладении средствами при закупке товаров для нужд ВСУ на 1,7 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в Нацполиции .

По данным следствия, в 2022 году, уже после начала военной агрессии РФ, с целью хищения средств, выделенных на закупку товаров для нужд ВСУ, советник замминистра вступил в преступный сговор с должностными лицами одной из частных структур. По заключенным договорам общество в качестве предварительной оплаты получило более 1,7 млрд грн.

Однако договорные обязательства по поставке товаров военного назначения для ВСУ товарищество в установленные сроки не выполнило, поставку соответствующей продукции в определенном количестве не осуществило.

Ранее по этому делу было сообщено о подозрении директору общества и еще двум фигурантам. Также наложены аресты более чем на 55 миллионов гривен и корпоративные права фигурантов на сумму более 50 миллионов долларов США.

Напомним, ранее Минобороны подало иск на полмиллиарда против поставщика сухпаев в ВСУ Танос Текнолоджи. Компания не в полной мере выполнила свои обязательства перед Министерством обороны.