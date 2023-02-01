СБУ разоблачила чиновников Минобороны на хищении при строительстве казарм для военных на Николаевщине

Служба безопасности ликвидировала масштабную схему присвоения бюджетных средств, предназначенных для развития военной инфраструктуры Сил обороны на Николаевщине.

Об этом СБУ сообщила в своём Telegram.

По данным следствия, к сделке причастны бывший руководитель Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ и старший офицер отдела технического надзора за строительством указанного учреждения.

«Именно они являются организаторами механизма хищения более 5 миллионов гривен на строительстве казарм для военнослужащих на территории Николаевского гарнизона, которые выделили еще в 2017 году», - сказано в сообщении.

Отмечается, что для реализации сделки руководитель управления заключил несколько договоров с коммерческой структурой по выполнению ремонтно-строительных работ.

Согласно подписанным документам, подрядчик должен был осуществить капитальный ремонт кровли, инженерных сетей электроснабжения, водопровода и канализации в жилых сооружениях.

Впрочем, соответствующие работы коммерсанты проделали не в полном объеме, а перечисленные бюджетные деньги участники схемы вывели в тень.

«Таким образом, казармы остались непригодными для проживания военнослужащих», - уточнили в пресс-службе.

Строительно-техническая и экономическая экспертизы подтвердили факты преступной деятельности.

Во время обысков в помещениях Главного квартирно-эксплуатационного управления и по адресам проживания девяти фигурантов в Киеве и Виннице, правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию с доказательствами сделки.

В настоящее время работник отдела технического надзора за строительством Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ сообщен о подозрении по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех организаторов и участников хищения денег, выделенных на оборону нашего государства.

Ранее сообщалось, что советник из Минобороны подозревается в схеме, когда ведомство потратило ₴1,7 миллиарда на недобросовестного поставщика.