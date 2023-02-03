«Отжал» автомобиль, который ему передали в безвозмездное пользование: СБУ сообщила о подозрении экс-начальнику Херсонской ОВА

По материалам Службы безопасности Украины подозрение получил бывший глава Херсонской областной администрации, занимавший этот пост с октября 2021 по июль 2022 года.

Об этом сообщает СБУ.

Один из эпизодов, который сейчас расследует украинская спецслужба, касается незаконного завладения имуществом. В частности, бывший чиновник присвоил автомобиль, который во время полномасштабного вторжения ему предоставили во временное безвозмездное пользование.

«По материалам следствия, весной 2022 года, в самый жаркий момент вторжения рашистов, чиновник сам обратился к местной предпринимателю с просьбой предоставить ему внедорожник в безвозмездное пользование «для служебных целей». По патриотичным мотивам, имея желание помочь, женщина согласилась выделить ему транспортное средство. Впрочем, в июле 2022 года чиновник воспользовался ее отсутствием в Украине и решил приватизировать автомобиль через частного нотариуса», - говорится в сообщении.

Таким образом, он получил от нотариуса доверенность, уполномочившую его распоряжаться данным авто (в том числе продать, передать в аренду на условиях по своему усмотрению).

Далее чиновник «продал» этот автомобиль своему подчиненному – руководителю патронатной службы Херсонской ОВА, а на следующий день тот «перепродал» его своему руководителю обратно.

Экс-чиновнику объявлено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

– ч. 4 ст. 190 (мошенничество).

Санкция статей предусматривает лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В настоящее время на транспортное средство наложен арест. В ходе экспертизы установлено, что на «нотариальной доверенности» поставлена подложная подпись предпринимателю.

Досудебное расследование и установление других возможных фактов противоправной деятельности продолжается. Мероприятия по раскрытию схемы проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры.

СБУ не называет фамилию подозреваемого, но все указывает на то, что речь идет о Геннадии Лагуте. Согласно фото, подозрение ему вручали в медучреждении.

Как известно, Зеленский назначил Лагуту главой Херсонской ОГА указом от 26 октября 2021 года он заменил на этом посту тогдашнего кандидата в нардепы, а ныне народного депутата от «Слуги народа» Сергея Козыря. 9 июля 2022 года Зеленский уволил Геннадия Лагуту с занимаемой должности «согласно поданному им заявлению».