Итальянский мафиози 16 лет скрывался от пожизненного заключения – он растворил в кислоте своих соперников

Осужденного за убийство и скрывавшегося с 2006 года итальянского мафиози поймали во Франции. Он по меньшей мере три года работал поваром в пиццерии.

Об этом сообщает BBC-Украина.

Задержание Эдгардо Греко в Сент-Этьене – это второй резонансный арест мафиози итальянскими властями за несколько недель. Босс итальянской мафии Маттео Мессина Денаро, недавно задержанный на Сицилии, скрывался 30 лет. Оба разыскивались за совершение жестоких убийств в 1990-х годах.

Греко был участником организованной преступной группы "Ндрангета", возникшей в Калабрии на юге Италии. 63-летнего Греко разыскивали за убийство двух братьев во время "войны мафии" между двумя бандами в начале 90-х годов. Стефано и Джузеппе Бартоломео были убиты в рыбном магазине в маленьком городке Козенца в январе 1991 года. Их тела так и не обнаружили, считается, что их растворили в кислоте. Греко был участником конкурирующей банды, и его также обвинили в попытке убийства другого человека позже в тот же год и в том же городе.

Когда в 2006 году судья первой инстанции выдал ордер на его арест, Греко скрылся. Спустя восемь лет он поселился во французском городе Сент-Этьен, устроившись на работу пиццайоло в итальянском ресторане. Греко взял новое имя Паоло Димитрио. К тому времени он был приговорен к пожизненному заключению в Италии, и на его арест также был выписан Европейский ордер.

Но он был так уверен, что с новым псевдонимом его никто не узнает, что в июле 2021 года выступил в местной газете, хвастаясь "региональными и домашними рецептами" равиоли, ризотто и тальятелле, которые подают в его ресторане. В газете о нем написали, что он житель Сент-Этьена родом из Италии.

Греко, однако, не подозревал, что за ним все еще продолжал следить итальянский прокурор и известный борец с мафией Никола Граттери, который на протяжении десятилетий вел борьбу с распространением Ндрангеты.

Итальянская полиция в своем заявлении рассказала, что следователи с 2019 года отслеживали сеть поддержки Греко, которая в конце концов привела их через Альпы в Сент-Этьен. Интерпол также был вовлечен в операцию по борьбе с "Ндрангетой", а французские власти наблюдали за возможным местонахождением Греко. Впоследствии итальянская полиция подтвердила его личность и арестовала.