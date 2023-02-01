СБУ задержала за взяточничество руководство таможенных постов в Черновицкой и Одесской областях

СБУ разоблачила чиновников Черновицкой и Одесской таможен на масштабной коррупции.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В ходе следственно-оперативных действий на Черновицкой и Одесской таможнях ликвидированы преступные механизмы получения денег от бизнесменов. В Черновицкой области на коррупционных сделках разоблачен руководитель одного из местных таможенных постов. За разные суммы взяток он «гарантировал» предпринимателям, что не будет создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении коммерческих грузов. К противоправной деятельности он привлек двух знакомых в качестве посредников для получения неправомерной выгоды. Среди них – бывший работник таможни, ранее уже привлекавшийся к ответственности за коррупцию.

Сотрудники СБУ зафиксировали факт передачи злоумышленникам первой части взятки в размере 3 тысяч долларов за беспрепятственное оформление трех таможенных деклараций. В Киеве был задержан посредник на получении 12 тысяч долларов – второй части неправомерной выгоды. За эти деньги чиновник обещал без «лишних» вопросов оформить предпринимателю оптовую партию товаров широкого потребления.

В Одесской области разоблачены должностные лица таможенных постов «Одесса-порт» и «Белгород-Днестровский». Злоумышленники наладили коррупционную схему получения денег от волонтеров, завозящих в Украину гуманитарную помощь для украинских защитников. За взятки чиновники обещали перевозчикам не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении грузов. Сумма неправомерной выгоды составила 500 долларов с одного транспортного средства.

Задержан главный государственный инспектор таможенного поста «Одесса-порт» на передаче очередной суммы взятки. Кроме того, решается вопрос о привлечении к ответственности других работников руководящего и инспекторского состава таможенного поста.