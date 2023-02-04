Полиция изъяла у николаевца наркосодержащие таблетки и каннабис

Полиция разоблачила 49-летнего жителя Николаева на хранении опасных нарковеществ.

Об этом сообщили в ГУНП в Николаевской области.

В ходе обыска жилья николаевца обнаружили и изъяли в доме мужчину таблетки с содержанием наркотического вещества и готовый к употреблению каннабис.

По словам злоумышленника, опасные наркосредства он хранил для собственного употребления.

Все изъятое правоохранители направили на проведение экспертных исследований, по результатам которых в отношении правонарушителя будут приняты дальнейшие процессуальные решения.

По данному факту следователи расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 309 УК Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.