СБУ нашла в АМПУ хищение ₴90 миллионов при дноуглубительных работах в порту «Южный»

СБУ разоблачила масштабную коррупцию в Южном филиале Государственного предприятия «Администрация морских портов Украины». К организации незаконной деятельности причастны руководитель филиала госучреждения в 2017-2018 годах и двое его подчиненных, подозреваемые в хищении 90 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины

По данным следствия, в мае 2017 года чиновники заключили договор с коммерческой структурой на выполнение дноуглубительных работ в акватории морского порта «Южный».

При этом стоимость соответствующих работ была искусственно завышена.

Установлено, что деньги были переведены на счета подрядчика, но фактический объем работ не соответствовал документам.

Таким образом из госпредприятия было выведено в тень более 90 миллионов гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины, троим организаторам сделки поставлено в известность о подозрении в совершении преступления.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения и возможной дополнительной квалификации преступных действий фигурантов.

Напомним, как в 2017 году Антимонопольный комитет Украины за сговор на торгах оштрафовал на 76,43 миллиона гривен ООО "Техморгидрострой Николаев", которое проводило дноуглубительные работы в Николаеве. Земснаряд этой фирмы «Северодвинский» сваливал грунт в лиман и николаевские яхтсмены начали бить в колокола из-за того, что яхт-клуб в Корабельном районе Николаева превращают в «свалку грунта». Кроме того, «Техморгидрострой Николаев» уличили в подделке документов.

Помимо этого, ООО «Техморгидрострой Николаев» подозревают в причастности к массовому мору рыбы в Запорожской области. В связи с этим полиция задержала директора ООО «Техморгидрострой Николаев».

Также добавим, что 15 января 2019 года администрация Николаевского морского порта заключила договор на дноуглубительные работы стоимостью 188,35 миллионов гривен с кипрской компанией «MDCL», которая связанна с фигурирующей в деле НАБУ о хищении денег АМПУ фирмой «Техморгидрострой Николаев».