Заместителя начальника департамента миграционной полиции, который крышивал бордели, отправили в СИЗО

Печерский районный суд столицы арестовал на два месяца без права внесения залога заместителя руководителя Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины, прикрывавшего деятельность преступной группировки сутенеров.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Как сообщалось, чиновники департамента миграционной полиции наладили масштабные схемы «крышивания» проституции в Киеве и других регионах страны. Ежемесячно «доходы» организаторов нелегального бизнеса составляли более 50 миллионов гривен.

Высокопоставленному чиновнику сообщено о подозрении по трем статьям УК Украины: ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией); ст. 302 (создание или содержание мест разврата); ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).

Согласно материалам досудебного расследования деятельность преступной организации возглавлял заместитель руководителя Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины.

Правоохранители провели более 30 обысков по адресам расположения разврата, по местам жительства фигурантов и в административных зданиях Национальной полиции Украины.

В порядке статьи 208 УПК Украины было задержано 15 участников группировки.

Суд рассмотрел ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения заместителю начальника Департамента и еще трем лицам, которые вербовали женщин к предоставлению интимных услуг за деньги, в том числе для «эскорта». «Вербовщики» арестованы с возможностью внесения залога в сумме около 800 тысяч гривен каждому.

Рассмотрение других ходатайств продолжается.