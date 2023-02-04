Федоров пообещал первые результаты в реформировании ВЛК уже через полгода

Первые результаты реформы работы военно-врачебной комиссии украинцы смогут увидеть уже через полгода.
Об этом сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Радио Свобода.
– Мы провели уже две встречи. У нас уже есть конкретная дорожная карта, что нужно сделать. Я думаю, что через полгода будет очень ощутимый результат. Мы пока говорим о том, что как раз не военные раненые должны из больницы возвращаться в воинскую часть, чтобы взять документ, а затем уходить в третье место, а это будет электронный документооборот. Будет внедряться медицинская информационная система в каждый госпиталь. Данные будут бегать вместо военных, – отметил министр.
По его словам, главным элементом этой реформы должна стать цифровизация госпиталей и внедрение медицинской информационной системы.
– Например, нужно три тысячи компьютеров, нужно обучить персонал, нужно пройти определенный путь доработки информационно-медицинской системы. То есть это большая операционная нагрузка на разные министерства и команды, – рассказал Федоров.
Напомним, что 31 января Министерство цифровой трансформации анонсировало, что совместно с Минобороны, Минсоцполитики и Минветеранов разработали план по цифровизации военно-медицинской комиссии.