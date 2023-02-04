Жителю Врадиевки, поддержавшему российских оккупантов, грозит восемь лет тюрьмы

Житель Первомайского района, который сознательно распространял и поддерживал вооруженную агрессию россии против Украины путем публикации соответствующих материалов на своей странице в социальной сети, сообщили о подозрении, ему грозит до восьми лет заключения.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

Противоправные действия сторонника русского мира разоблачили следователи Первомайского районного отдела полиции вместе с сотрудниками УСБУ в Николаевской области.

«В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что 38-летний житель пгт Врадиевка в сентябре и октябре прошлого года, используя запрещенную социальную сеть, поддерживал и распространял на своей странице материалы, содержащие оправдывание, признание правомерными действия страны-агрессора», - говорится в сообщении. в сообщении.

По месту жительства злоумышленника полицейские провели санкционированный обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты компьютерная техника и мобильный телефон, в которых содержались доказательства преступной деятельности.

Следователи райотдела полиции при процессуальном руководстве Первомайской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 и ч.3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников".

4 февраля Первомайский горрайонный суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 214 тысяч 720 гривен.

За совершенное злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время следствие продолжается.

Напомним, по соглашению с прокурором жительнице Николаевщины дали условный срок за пропаганду оккупантов .