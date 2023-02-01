В Николаеве мужчина с нунчаками бросался на женщин с детьми и полицейских

В Николаеве полицейские задержали мужчину, который с нунчаками напал на женщин с детьми из-за замечаний.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

«Вот этот мужчина почему-то решил, что он «герой» перед женщинами с детьми, которые просто вышли прогуляться. За замечание, что вокруг дети, он нанес женщинам телесные повреждения нунчаками. Местные жительницы начали вызывать полицейских, храбрость куда-то исчезла, и злоумышленник быстренько скрылся», - написал Шайхет.

По его словам, оперативники быстро нашли хулигана, который начал снова агрессивно вести себя и нецензурно выражаться. Стал сопротивляться, угрожал убийством, держа в руках нунчаки, пытался нанести удары одному из полицейских.

Злоумышленника доставили в полицию, где следователи задержали его. Правонарушитель уже находится под следствием за наркопреступления, незаконное обращение с оружием и преднамеренное средней тяжести телесное повреждение.

Следователи уже сообщили ему о подозрении еще по двум статьям УК Украины: ч. 1 ст. 345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» и ч.4 ст. 296 «Хулиганство».