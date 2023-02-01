В Украине задержали межрегиональную группу наркоторговцев с миллионным оборотом

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Оборот дельцов составлял миллионы гривен. Наркотики распространяли с помощью Telegram-ботов. Наркоторговцы создали для своего бизнеса даже собственную торговую марку, которую изображали на рекламе.

«Заказать товар можно было круглосуточно всего в несколько кликов. Выбрав нужный населенный пункт, а также вид наркотика, покупатель платил деньги, после чего ему приходила соответствующая почтовая отправка», - рассказали в ДБР.

Причем оплатить «товар» можно было как в национальной валюте, так и в крипте. Например, рассчитавшись биткоинами. Для этого использовали специальные платежные системы.

В ходе спецоперации ДБР провело:

- 15 санкционированных обысков на территории трех областей;

- изъято почти 1,5 кг амфетамина, 1 кг метамфетамина, 8 кг синтетических наркотиков и другие вещества, стоимость которых на черном рынке достигает не менее 10 млн. гривен.

- задержаны 5 человек, которым сообщено о подозрении в использовании средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, а также в незаконном производстве и сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. 2 ст. 306, чч. 2, 3 ст. 307 УК Украины).