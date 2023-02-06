Фигурант дела о незаконном перемещении призывников за границу снова попался полиции на переправке уклонистов

В Одесской области второй раз задержан местный делец, который переправлял уклонистов через государственную границу.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции.

«Как выяснилось, к преступлению причастен 28-летний житель области, который является фигурантом уголовного производства, начатого по факту незаконной переправки лиц через государственную границу. Злоумышленник подыскивал мужчин, которые во время войны хотели уехать в другое государство, и за 2500 США предлагал им беспрепятственно пересечь государственную границу недалеко от одного из населенных пунктов пограничного района Одесчины. Он уверял своих «клиентов», что у него есть договоренности с пограничниками, которые несут службу на том участке, поэтому нелегалы смогут беспрепятственно бежать в другую страну», – рассказали в полиции.

Полицейские задержали дельца во время получения аванса от оговоренной суммы. Вещественные доказательства изъяты.

По собранным материалам оперативников внутренней безопасности следователи отдела полиции №2 районного управления полиции ГУНП в Одесской области возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному объявлено о подозрении.