Оккупанты завезли на ЗАЭС персонал Калининской АЭС - их семьям предложили переехать в Энергодар

На временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию ​​прибыл персонал из Калининской АЭС.

Об этом сообщает «Энергоатом».

Среди персонала – инженеры по управлению реакторами, начальники смен, электрослесари и другие представители «атомных специальностей».

Захватчики обещают им подготовку на полномасштабном тренажере. При этом украинские инструкторы, которые должны учить на нем, от работы на врага отказались, и оккупанты заблокировали доступ к рабочим местам.

«Повышать квалификацию российским «гастарбайтерам» теперь невозможно. Однако они хвастаются, что им предложили контракты на полгода и еще предлагают перевезти в Энергодар семьи», - добавили в сообщении.

В то же время работникам ЗАЭС,которые все же подписали контракт с фейковым АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», значительно уменьшили зарплату. Кроме того, коллаборантам анонсировали еще и отмену трудового стажа и заработанных «при Украине» отпусков.

Напомним, что ранее в «Энергоатоме» заявили, что оккупанты не могут запустить в работу ни один энергоблок ЗАЭС из-за своих же действий.