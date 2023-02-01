В Очакове полиция задержала именинника, пытавшегося убить одного из своих товарищей

В Очакове полиция задержала 47-летнего подозреваемого в покушении на убийство.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В полицию 5 февраля поступило сообщение от врачей о том, что к ним госпитализирован 53-летний мужчина с ножевыми ранениями шеи и брюшной полости. Пострадавшему медики оказали помощь, сейчас мужчина находится в больнице.

На месте происшествия полицейские выяснили, что компания из четырех мужчин отмечала день рождения злоумышленника. Между ними возник конфликт, во время которого нападавший нанес потерпевшему несколько ударов ножом. Злоумышленник был доставлен в отделение полиции, где его задержали. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.