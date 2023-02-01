В Николаеве задержали депутата за продажу внедорожника, который ввезли как помощь для военнослужащих

Жителя Николаева задержали за продажи автомобиля, завезенного в Украину в качестве помощи для воинской части.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

«Гуманитарный автомобиль для нужд ВСУ, который в соответствии с документами автомобиля должна была получить одна из воинских частей. На самом же деле она была выставлена на продажу через специализированный сайт.

Именно таким образом николаевец решил наживаться на транспортном средстве, которое было ввезено из-за границы под видом гуманитарной помощи с нулевым растаможиванием.

Фигурант продал автомобиль по рыночной цене, а именно: за 11К$.

Мужчину задержали непосредственно после получения денег от покупателя», – написал Шайхет.