В Киеве вооруженный мужчина ранил гражданина при грабеже финучреждения – злоумышленника задержали

В Киеве мужчину задержали за разбойное нападение с оружием на финансовое учреждение. Злоумышленник прострелил кассиру ногу.

Об этом сообщили в полиции Киева.

В полицию Киева поступило сообщение о том, что на улице Борщаговской неизвестный пытался ограбить отделение банка и выстрелил в мужчину. За указанным адресом немедленно выехали патрульные полицейские, наряд полиции охраны, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции и бригада врачей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские выяснили, что в финансовое учреждение зашел незнакомый мужчина и угрожая оружием, потребовал от кассирши отдать ему деньги. Свидетелями противоправных действий стали немедленно вмешавшиеся в ситуацию посетители заведения и охранник, однако злоумышленник выстрелил одному из мужчин в ногу и пытался убежать.

По результатам проведения первоочередных мероприятий полицейские задержали мужчину и в ходе поверхностного осмотра обнаружили у него оружие и предмет, похожий на гранату. Кроме того, во время неотложного обыска по месту жительства нарушителя следователи обнаружили еще одну гранату и направили все изъятые вещественные доказательства на проведение экспертных исследований.

Следователям Соломенского управления полиции по согласованию с Соломенской окружной прокуратурой поставлено в известность мужчину о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, совершенный в условиях военного положения и собираются необходимые материалы для уведомления о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. За противоправные действия нарушителю грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.