Российский бизнесмен вывел из Украины более ₴250 миллионов – его активы арестовали

Нацполиция разоблачила российского бизнесмена, который через подконтрольные фирмы вывели в «оффшоры» более 250 миллионов гривен. В настоящее время судом наложен арест на корпоративные права российского бизнесмена, недвижимость и банковские счета подконтрольных хозяйствующих субъектов.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

Полицейские установили ряд украинских компаний – совладельцев столичного бизнес-центра, фактически принадлежащих российскому бизнесмену. С помощью этих обществ гражданин России наладил механизм для вывода из Украины средств в подконтрольные оффшорные компании.

Согласно введенной «схеме», оффшорные компании фиктивно предоставляли кредиты украинским предприятиям, следовательно, у них возникали долговые обязательства перед «кредитором». В дальнейшем это давало основания, в обход введенных запретов по проведению расчетов по РФ и РБ, беспрепятственно выводить средства за границу на подконтрольные фирмы. Прибыль, полученная в Украине от сдачи в аренду площадей бизнес-центра, выводилась на счета оффшорных компаний как возврат процентов по кредиту. Кроме того, такой механизм позволял избежать двойного налогообложения.

В сотрудничестве с Государственной налоговой службой полицейские установили, что в результате таких сделок сумма нанесенного государству ущерба составляет по меньшей мере 27 миллионов гривен, а общая сумма выведенных средств достигает 250 миллионов. Эти средства могли быть использованы российским бизнесменом для финансирования собственного бизнеса в России и уплаты налогов стране-агрессору.

В целях получения материалов, которые могут иметь значение для дела, оперативники ДСР, следователи ГСУ Нацполиции совместно с Офисом Генерального прокурора провели санкционированные обыски по адресу расположения офисных помещений и проживания лиц. Изъяли финансово-хозяйственную документацию, договоры купли-продажи «мусорных» ценных бумаг и другие документы по фиктивным сделкам.