На Львовщине ликвидировали конвертцентр с ежемесячным оборотом в ₴600 миллионов

Конвертационный центр с ежемесячным оборотом 600 миллионов гривен был ликвидирован во Львовской области.

Об этом сообщает отдел информационной политики Львовской областной прокуратуры.

«По данным следствия, группа лиц организовала деятельность так называемого конвертцентра, предоставлявшего услуги по конвертации безналичных средств в наличные и криптовалюту, а также минимизации налоговых обязательств в сфере инвестиций и валютных операций», – информирует прокуратура.

В состав центра входило более 30 компаний. По данным прокуратуры, клиентами центра были субъекты хозяйствования разных отраслей, физические лица и так называемые «транзитные» предприятия, входившие в другие конвертационные центры.

«Зафиксировано, что на протяжении 2020-2022 годов на счета 20 предприятий с признаками фиктивности перечислено более 2,5 млрд. грн. За последние месяцы оборот конвертцентра составил около 600 млн грн » , – сообщает областная прокуратура.

В ходе обысков в офисных помещениях и по месту жительства участников группы обнаружили и изъяли почти 165 млн грн наличными, более 200 печатей фиктивных иностранных оффшорных компаний, черновые записи, компьютерную технику и т.д.

Уголовное производство расследуется по признакам статей 209 и 212 УК Украины (легализация имущества, полученного преступным путем, и уклонение от уплаты налогов).

Напомним, как на Киевщине Бюро экономической безопасности обнаружило конвертцентр, через который «провели» 3,5 миллиарда гривен.