Житель Николаевщины избил мужчину и хотел «сдать» его полиции

В Новой Одессе полиция задержала 40-летнего мужчину по подозрению в нанесении тяжелых травм 48-летнему горожанину, у которого он снимал комнату в доме.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

В полицию обратился мужчина, сообщивший о краже его личных вещей. Прибыв на вызов, в домовладении полицейские обнаружили избитого мужчину в бессознательном состоянии, как впоследствии выяснилось, хозяина дома.

Травмы потерпевшему нанес его квартирант и одновременно заявитель по факту кражи. Злоумышленник арендовал у пострадавшего комнату. При распитии спиртного квартиранту показалось, что хозяин похитил его мобильный телефон и документы. Чтобы вернуть свое имущество, злоумышленник избил мужчину, а сам пошел к соседу вызвать полицию по факту кражи.

Пострадавший сейчас находится в больнице, а его обидчика задержала полиция.