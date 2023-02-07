Сотрудник ДБР в Николаеве незаконно вернул нарушителям почти 1,3 миллиона долларов, которые те незаконно вывозили из Украины

НАБУ и САП завершили расследование в отношении старшего следователя Территориального управления Государственного бюро расследования в Николаеве, которое вернуло нарушителям почти 1,3 миллиона долларов США, изъятых при попытке незаконно выехать деньги из Украины.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, сообщая о завершении расследования производства по сотруднику ГБР.

Следствие установило, что в марте 2022 года в одном из пунктов пропуска в Одесской области сотрудники Одесской таможни и Госпогранслужбы обнаружили у гражданина 716 тысяч долларов США, которые тот пытался незаконно перевезти в ЕС, скрывая этот факт от таможенников.

При составлении работниками таможни протокола о нарушении правил, предусматривающего безальтернативное изъятие денежных средств, в пункт пропуска прибыл старший следователь ГБР. Он вмешался в процесс и без всяких законных оснований изъял 716 тысяч долларов. Впоследствии подозреваемое должностное лицо незаконно вернуло гражданину изъятые деньги, которые были предметом дела об админправонарушениях и находились в распоряжении таможенных органов.

В конце июля суд признал гражданина виновным в нарушении таможенных правил, предусмотренном ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины, и наложил штраф в почти 21 миллион гривен с конфискацией в доход государства изъятых 716 тысяч долларов США. Впоследствии это решение подтвердило и апелляция.

Однако выполнить судебное решение об обращении в доход государства 716 тысяч долларов США стало невозможным, поскольку изъятые деньги уже вернули гражданину.

В ходе расследования преступления НАБУ и САП установили, что такой случай был единичным.

В апреле 2022 года при аналогичных обстоятельствах подозреваемый следователь ГБР безосновательно изъял 541 тысячу долларов США, которые впоследствии были незаконно возвращены гражданину.

В конце сентября 2022 года суд признал гражданина виновным в нарушении таможенных правил и наложил штраф в почти 16 миллионов с конфискацией в доход государства изъятых 541 тысяч долларов США, решение суда вступило в законную силу. Однако выполнить судебное решение, как и предыдущее, тоже оказалось невозможным.

В начале февраля должностное лицо уведомлено о новом подозрении по части 2 статьи 343, части 2 статьи 364 УК Украины. 3 февраля 2023 года стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления.

Расследование этих фактов детективы Национального бюро начали по собственным наработкам.

Напомним, как в Закарпатье таможенники «закрыли глаза», когда жена бывшего нардепа хотела вывезти в Венгрию $30 миллионов в чемоданах, ГБР открыло производство.

Также в НАПК сообщали в июне 2022 года, что украинские чиновники и их родственники пытались вывезти через границу более 5 миллионов долларов, полученных незаконно.

Напомним, что николаевское ГБР отчиталось, что за время широкомасштабного вторжения передало в управление государства имущества рф на ₴4,3 млрд.