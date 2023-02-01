Житель Донецкой области с помощью гранаты решил спор с уличным продавцом молока – один человек погиб, пятеро ранены

В Донецкой области мужчина взорвал гранату во время конфликта с продавцом. Один человек погиб, а пятеро получили ранения.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Установлено, что утром 6 февраля в городе Красногоровка Донецкой области возле магазина произошел конфликт между уличным продавцом молочной продукции и местным жителем.

Мужчина обвинил потерпевшего в некачественном товаре и, не ограничившись словесными оскорблениями, бросил в его сторону боевую гранату.

В результате взрыва погиб случайный прохожий. Продавец и еще четыре человека – одна женщина и трое мужчин, которые находились рядом, получили ранения разной степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь.

Виновник трагедии задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту умышленного убийства по хулиганским мотивам, совершенное способом, опасным для жизни многих, оконченного покушения на умышленное убийство двух и более лиц, а также незаконного обращения с боевыми припасами (п. п. 5, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).