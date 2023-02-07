Компании жены Медведчука финансировали росгвардию и мвд рф, - СБУ

Служба безопасности ликвидировала масштабную схему подпольного финансирования российских оккупационных группировок со стороны Оксаны Марченко, супруги подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, именно она является конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета росгвардии и МВД рф в оккупированном Крыму.

Установлено, что эти компании платили оккупантам якобы за охрану недвижимости Медведчука на территории полуострова.

Кроме того, бизнес-структура Марченко регулярно пополняла российский бюджет в виде уплаты «налогов и сборов».

«Общая сумма произведенных платежей в пользу страны-агрессора составляет более 50 миллионов в гривневом эквиваленте», - уточнили в сообщении.

Для реализации схемы Оксана Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более чем в 1 миллиард российских рублей.

Для его создания задействовала активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, расположенных в Киеве.

Затем «крымская» фирма подписала соответствующие «охранные» соглашения со структурами росгвардии и МВД рф.

После начала полномасштабного вторжения россии компания Марченко продолжила финансировать бюджет россиян.

В ходе 11 обысков на объектах недвижимости жены Медведчука, офисах ее киевских компаний и по адресам проживания их топ-менеджеров сотрудники СБУ обнаружили: документы, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с доказательствами сделок, печати и банковские карты, которые использовались в незаконной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Оксане Марченко и главе аффилированной фирмы в Крыму о подозрении по части 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Решается вопрос о сообщении о подозрении руководителям трех киевских компаний, причастных к преступной схеме.

Злоумышленникам грозит наказание до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, как суд арестовал часть активов Медведчука и Марченко на десятки миллионов гривен.