На польской границе задержали мужчину, который пытался завести в Украину лекарства из рф

В понедельник, 6 февраля, пограничники задержали мужчину, который пытался завести в Украину препараты российского производства.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Медицинские препараты обнаружили в пункте пропуска «Грушев» на границе с Польшей.

Лекарственные средства разных наименований перевозил 46-летний украинец, возвращавшийся в Украину микроавтобусом. В ходе проведения осмотра автомобиля совместно с работниками таможни в багажном отделении и под пассажирским сиденьем было найдено 648 упаковок медицинских препаратов, страна-производитель которых – россия.

По данному факту составлен протокол, препараты изъяты в установленном порядке. Проводится проверка по установлению законности ввоза лекарственных средств.

Напомним как украинец хотел пересечь границу с Венгрией, спрятавшись под одеялом в автомобиле.