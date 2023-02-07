Прокуратура сообщила о подозрении херсонскому генералу милиции за сотрудничество с оккупантами

Депутату Херсонского областного совета от запрещенной в Украине партии «Блок Владимира Сальдо» сообщили о подозрении в совершении умышленных пособнических действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый, ранее служивший в правоохранительных органах и уволившийся в звании генерал-майора милиции, во время временной оккупации Херсона сотрудничал с сотрудником фсб рф.

«Представитель российской спецслужбы руководил процессами установления и утверждения власти оккупационных войск, координировал создание псевдоправоохранительных и незаконных судебных органов на территории области. Роль подозреваемого заключалась в предоставлении куратору из россии информации о лицах, которых можно привлечь к сотрудничеству и работе в оккупационных органах власти. Для этого он лично контактировал как с бывшими стражами порядка, так и с действующими, склоняя их к сотрудничеству с «освободителями», - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляют следователи УСБ Украины в Херсонской области.

Прокуратура не называет имя подозреваемого, однако речь идет о генерале милиции в отставке, экс-главе областного управления МВД в Херсонской области Валерии Литвине.

До полномасштабного вторжения россии в Украину Валерий Литвин работал советником председателя Херсонского областного совета по вопросам социально-экономического развития Бериславского района и директором по защите экономики АО «Херсоноблэнерго». Также он был депутатом Херсонского областного совета от «Блока Владимира Сальдо». Возглавлял постоянную комиссию по законности и правопорядку, борьбы с коррупцией, рейдерством и контроля за деятельностью правоохранительных органов.