На Николаевщине мужчину задержали за продажу патронов и гранаты

Полицейские задержали жителя Первомайска во время незаконного сбыта гранаты.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Николаевской области.

Полицейские получили информацию о том, что 19-летний житель райцентра занимается незаконным сбытом боеприпасов.

В ходе проведения первоочередных следственных действий при проверке указанной информации правоохранители обнаружили и задокументировали факт противоправной деятельности фигуранта. Правонарушитель продал патроны калибра 5,45 мм к автоматическому оружию.

7 февраля оперуполномоченные и следователи районного отдела полиции с участием специалистов взрывотехнической службы областного главка разоблачили злоумышленника во время очередного сбыта боеприпасов, а именно: гранаты РГН. За продажу которой молодой человек получил 700 гривен.

Полицейские доставили правонарушителя в отдел полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

В ближайшее время в суде будет решен вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Все изъятое полицейские направили на проведение экспертных исследований.

Следствие продолжается.

Напомним, как итель Донетчины с помощью гранаты решил спор с уличным продавцом молока – один человек погиб, пятеро ранены.