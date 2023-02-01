Житель Николаевщины отдал аферистам полмиллиона гривен за несуществующие генераторы

Аферисты выманили 490 тысяч гривен у жителя Вознесенского района, который хотел купить электрогенераторы.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Николаевской области.

По словам потерпевшего, на его электронную почту от одного из онлайн-магазинов поступило сообщение с предложением покупки дизельных генераторов. Связавшись по телефону с продавцами «фейкового магазина» и выполнив все условия, предусмотренные для покупки товара, 58-летний мужчина перечислил денежные средства в сумме 490 тысяч гривен по указавшим мошенники реквизитам. После чего товар мужчине так и не поступил, а с продавцами не было связи.

По указанным фактам следователи начали уголовные производства по ч. 3 ст. 190 УК Украины («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

В полиции объяснили гражданам, что фейковые сайты интернет-магазинов и расчет заранее нередко используются именно мошенниками. Чаще всего аферисты продают и покупают популярные товары. Теперь середина отопительного сезона, таким образом, таким товаром могут быть дрова, а во время перебоев с электроснабжением - генераторы. Чтобы не попасть на крючок мошенников во время онлайн-шопинга, полицейские советуют пользоваться только проверенными сайтами, отдавать предпочтение наложенным платежам и не переходить по посторонним ссылкам.

Полиция призывает граждан соблюдать осторожность. Чтобы не стать жертвой мошенников, не сообщайте никому личные данные, всегда проверяйте информацию и покупайте исключительно на проверенных сайтах. Если же вы или ваши родные, близкие, друзья или знакомые все-таки стали жертвами аферистов, не медлите, немедленно звоните по телефону или обращайтесь в ближайшее отделение полиции.