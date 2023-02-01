Пограничники задержали два микроавтобуса с уклонистами – они планировали переходить границу пешком через горы

В Черновицкой области пограничники задержали два микроавтобуса с уклонистами, которые планировали пересечь границу через горы.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В ходе проведения мероприятий в приграничной области Черновицкой области военнослужащие остановили для проверки микроавтобусы «Мерседес» и «Опель», которые двигались в направлении границы.

Транспортными средствами в границу везли 13 жителей Черновицкой и Киевской областей, в возрасте от 22 до 52 лет.

Как было предварительно установлено, пассажиры автомобилей планировали пересечь границу в Румынию пешком на одном из горных участков украинских Карпат.

Все правонарушители были доставлены в пограничное подразделение для привлечения к ответственности по ст.204-1 КУоАП («Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины»).