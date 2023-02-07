Экс-судье апелляционного хозяйственного суда объявили подозрение за то, что «забыла» указать недвижимость в Чехии

Бывшей судье Северного апелляционного хозяйственного суда сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларацию за 2020 год. Судья не указала о жилье в Чехии.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Следствие установило, что служительница Фемиды не указала данные о принадлежащих ей двух квартирах и гараже в Чехии (в Праге и Карловых Варах). Также она «забыла» упомянуть и о 5,3 миллионах чешских крон (согласно курсу НБУ 6,5 миллиона гривен на дату получения), которые получила от продажи квартиры, подвала и гаража в Праге.

Таким образом, общая сумма незадекларированного судьей состояния составляет почти 14 миллионов гривен.

Действия судьи квалифицировали по ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона Украины № 1074-ІХ от 04.12.2020).

В ведомстве не называют имя судьи, но раньше скандал с незадекларированным жильем возник относительно Антонины Мартынюк. В конце декабря 2021 года ВСП уволил ее с должности по ее заявлению.