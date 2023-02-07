ФБР арестовало двух подозреваемых, планировавших блекаут в США

ФБР арестовало двух человек, предотвратив запланированную ими атаку на электросеть Балтимора, сообщили официальные лица в понедельник.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на « Голос Америки » .

Подозреваемые, Брендон Рассел из Флориды и Сара Клендениэл из Мериленда, были взяты под стражу на прошлой неделе, сообщили официальные лица на брифинге в понедельник. ФБР заявило, что заговор имел расистскую основу, но не сообщил подробностей.

По данным переписи населения, около 62% жителей города Балтимор – афроамериканцы.

Рассел является основателем неонацистской группы Atomwaffen Division, стремящейся приблизить крах цивилизации, согласно данным Southern Poverty Law Center, организации защиты гражданских прав, занимающейся мониторингом группировок, пропагандирующих идеологию расовой ненависти.

Клендениэл и Рассел планировали обстрелять несколько электрических подстанций в районе Балтимора с целью «полностью уничтожить весь город», но благодаря действиям правоохранительных органов им не удалось совершить задуманное, заявил на пресс-брифинге Эрек Баррон, прокурор окружного суда штата Мэриленд.

" Обвиняемые не просто планировали, а делали шаги для выполнения своих угроз и достижения своих экстремистских целей " , - сказал Томас Собочинский, возглавляющий отделение ФБР в Балтиморе.

По словам официальных лиц, Рассел принимал участие в сговоре с целью совершения атак на объекты критической инфраструктуры, по крайней мере, с июня 2022 года до настоящего времени.

Аресты последовали за недавними проявлениями вандализма на электрических подстанциях, которые привели к перебоям по подаче электроэнергии в некоторых других штатах, включая Северную Каролину, Южную Каролину и Вашингтон.

Мотивы этих приступов неизвестны. Собочински сказал, что ФБР не известно о каких-либо связях между двумя подозреваемыми, арестованными в рамках предполагаемого сговора в Балтиморе, и нападениями на объекты электрической инфраструктуры в других местах.