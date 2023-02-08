Нардеп от «ЕС» Герасимов устроил скандал во время вручения обвинения от САП и НАБУ

Прокурор САП и детективы НАБУ 7 февраля со скандалом вручали обвинительный акт депутату от партии «Европейская Солидарность» Артуру Герасимову.

Об этом свидетельствует сообщение и видео Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как зафиксировано на видео, прокурор САП представляется нардепу и сообщает о вручении обвинительного акта. Нардеп отказывается принимать документы и материалы дела. Затем он начал выбрасывать бумаги из автомобиля, закрыл дверь и быстро уехал.

Действия депутата в обвинительном акте квалифицированы по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2020 № 1074-ІХ).

В ведомствах напомнили, что общая сумма незадекларированных нардепом сведений составляет около 8 миллионов гривен. В частности, в исправленную декларацию за 2020 год депутат не внес сведения о принадлежащих ему и его жене двухэтажном жилом помещении и паркоместе, расположенных в Королевстве Испания, общей стоимостью 228 тысяч евро, а также о наличии денежных активов в размере 1 657 долларов США, что были размещены на счетах в одном из украинских банков.

Напомним, как нардеп Кузьминых, которого задерживали на взятке, выбросил обвинительный акт из окна Land Cruiser.