Полиция задержала жителя Николаевщины за продажу 90 автоматных патронов

В Первомайском районе полицейские разоблачили мужчину на незаконном сбыте и хранении боеприпасов.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Оперуполномоченные криминального блока и следователи Первомайского районного отдела полиции обнаружили и задокументировали факты незаконного сбыта 38-летним жителем района боевых патронов калибра 5,45 мм в общей сложности 90 штук и получения за это денег.

В рамках начатого уголовного производства по месту жительства мужчины правоохранители провели санкционированный обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли еще 30 патронов такого же калибра.

Оперативники доставили злоумышленника в отдел полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины.

При процессуальном руководстве Первомайской окружной прокуратуры полицейские сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Все изъятое полицейские направили на проведение экспертных исследований.

В настоящее время правоохранители устанавливают пути поступления в подозреваемый боеприпас. Следствие продолжается.