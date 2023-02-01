В Украине задержали «черного археолога», который в интернете пытался продать ценности III века

В Украине разоблачили «черного археолога» родом из Кировоградщины, незаконно торговавшим культурными ценностями III века.

Об этом пишет в Telegram Офис генерального прокурора.

Согласно данным следствия, археолог откопал древности в виде серебряного пояса на территории Хмельницкой области. Как отмечают специалисты Национального музея Украины, речь идет о находке ІІІ века.

«Она связана с военной культурой древних германцев в период, когда они мигрировали через территорию современной Украины из Северной Европы в Черное море», - добавляет пресс-служба.

После этого археолог выставил находку на продажу в интернет-аукционе.

Данное сокровище имеет особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. В связи с чем присвоение находки является незаконным поступком.

«В соответствии с действующим законодательством Украины, предметы археологии не могут быть предметами продаж, коллекционирования частными лицами и вывозиться за пределы государства», - пишет пресс-служба.

Во время обысков по месту жительства «археолога» были изъяты клады III века:

- пояса готов;– 787 монет;- наконечники от стрел;– фрагменты древних украшений на 450 предметов.