В Украине задержали «черного археолога», который в интернете пытался продать ценности III века

В Украине разоблачили «черного археолога» родом из Кировоградщины, незаконно торговавшим культурными ценностями III века.
Об этом пишет в Telegram Офис генерального прокурора.
Согласно данным следствия, археолог откопал древности в виде серебряного пояса на территории Хмельницкой области. Как отмечают специалисты Национального музея Украины, речь идет о находке ІІІ века.
«Она связана с военной культурой древних германцев в период, когда они мигрировали через территорию современной Украины из Северной Европы в Черное море», - добавляет пресс-служба.
После этого археолог выставил находку на продажу в интернет-аукционе.
Данное сокровище имеет особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. В связи с чем присвоение находки является незаконным поступком.
«В соответствии с действующим законодательством Украины, предметы археологии не могут быть предметами продаж, коллекционирования частными лицами и вывозиться за пределы государства», - пишет пресс-служба.
Во время обысков по месту жительства «археолога» были изъяты клады III века:- пояса готов;
Напомним , в США из Украины пытались вывезти древнерусское оружие.