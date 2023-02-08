В Новой Зеландии нашли плавучую партию наркотиков – три тонны кокаина

Военно-морской флот Новой Зеландии в Тихом океане перехватил плавучую партию кокаина. Это самый большой в истории страны арест наркотиков.
Об этом сообщила полиция страны, пишет Бабель.
Находка весит 3,2 тонны и стоит 316 миллионов долларов. Пакеты были подвешены на буйки, а некоторые отмечены символом Бэтмена и каннабиса. Полиция считает, что груз предназначался для Австралии.
– Это самая большая находка незаконных наркотиков новозеландскими агентствами. Это больше, чем Новая Зеландия использовала бы за 30 лет, – заявил комиссар полиции Новой Зеландии Эндрю Костер.