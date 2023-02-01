На Николаевщине спецназ полиции штурмовал жилища наркоторговцев

В Николаевской области полиция задержала подозреваемых в наркоторговле в Южноукраинске и Первомайском районе.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

Спецназ и следователи провели ряд одновременных обысков, задержали 5 фигурантов, изъяты наркотики, оборудование для их изготовления, денежные средства, полученные преступным путем, и другие доказательства противоправной деятельности. Задержанные подозреваются в торговле метадоном и Альфа-PVP. Ежемесячно злоумышленники изготовляли и сбывали:

- около 1,5 кг опасных нарковеществ; - обслуживали около 100 клиентов; - получали прибыль около 1 миллиона гривен.

В настоящее время всем фигурантам суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.